Dusko Tosic’in rakibi Nijerya

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Kara Kartal’ın deneyimli savunmacısı Dusko Tosic, bugün ülkesi Sırbistan’la Dünya Kupası öncesinde ikinci hazırlık mücadelesine çıkacak.

33 yaşındaki futbolcu, Afrika temsilcisi Nijerya’yla oynanacak karşılaşmada forma giyecek. Saat 23.00’te başlayacak maçın, Türkiye’den TV yayıncısı bulunmuyor. öte taraftan Sırbistan, Haziran’daki Dünya Kupası’nda E Grubu’nda; Kosta Rika, İsviçre ve Brezilya’yla uğraş edecek.

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Kaynak: www.fanatik.com.tr
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