Dusko Tosic’in rakibi Nijerya

Kara Kartal’ın deneyimli savunmacısı Dusko Tosic, bugün ülkesi Sırbistan’la Dünya Kupası öncesinde ikinci hazırlık mücadelesine çıkacak.
——————————-
33 yaşındaki futbolcu, Afrika temsilcisi Nijerya’yla oynanacak karşılaşmada forma giyecek. Saat 23.00’te başlayacak maçın, Türkiye’den TV yayıncısı bulunmuyor. öte taraftan Sırbistan, Haziran’daki Dünya Kupası’nda E Grubu’nda; Kosta Rika, İsviçre ve Brezilya’yla uğraş edecek.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
——————————-
Kaynak: www.fanatik.com.tr
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da