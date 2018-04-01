Dursun Özbek yönetimi genel kurulda ibra edildi

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Buluşma Salonu’nda gerçekleştirilen finansal genel kurulda, 22 Ocak 2018 tarihindeki olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz’e kaptıran Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri ibraya sunuldu.

OY ÇOKLUĞUYLA İBRA EDİLDİ

Hesap döneminin 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerini kapsaması nedeniyle Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri parasal genel kurula konu oldu. Eski başkan Özbek ve yönetiminin hem parasal keza de yönetimle ilgili yönden ibrası, ayrı ayrı oy çokluğuyla üyeler göre kabul edildi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Genel kurulda son oylama ise denetleme kurulu için yapıldı ve bundan da ibra kararı çıktı. Oylama sonrası kürsüye gelen Dursun Özbek, üyelere teşekkür etti.