Dursun Özbek: Temlikleri kaldırırım

Dursun Özbek’in parasal genel kurulda yaptığı direktifler salonda büyük alkış aldı.

Salondaki üyelerin yarattığı atmosfere bakılırsa, genel kurula katılan 1181 kulüp üyesinin büyük bir çoğunluğunun Dursun Özbek’in raporunu ikna edici bulduğu görüldü.

Konuşmalarından bir takım başlıklar şöyle:

“Canımı sıkan şahsıma ait bir takım söylentiler var. Yönettiğim bir şirket Galatasaray’a 91 milyon TL kasa kolaylığı yaptı. Benim dönemimde mi yapıldı, hayır Aysal döneminde yapıldı. Ben o zaman ne başkandım, ne de idare heyeti üyesi. Ben Galatasaray ile var oldum ve bu ışık halkası geldim, Galatasaray doğruca servet sahibi oldum”

G.SARAY’IN AYAĞINA SIKMAM

“Ne Galatasaray’ın ayağına sıkarım, ne de Galatasaray’a köstek olurum. Natürel fakat temliklerden vazgeçeceğim”

“Temliklerin kaldırılması için tekrar tekrar Galatasaray Yönetimi ile görüşmeye hazırım. Bize temliklerin ödeme planını anlatsınlar”

“Noter vasıtasıyla gönderilen ihtarlar bize yakışmaz. Galatasaray başkanlığı yapmış birisine böyle bir şeyin yapılması Galatasaray’a yakışmaz”

“Geçmişte kasa kolaylığı yapan başkanlarımız bu şekilde tartışıldı mı? Galatasaray’a hizmetin sınırı yok. Paranız varsa kasa kolaylığı yapabilirsiniz”

“Biz Galatasaray’a olan kasa kolaylığını Galatasaray’da gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle yapıyoruz. Eşim ve kardeşim de burada. Onlara vasiyet ettim. Galatasaray’a yapabildiğinizi yapın, Galatasaray’dan kasamıza 5 kuruş para girmez”

“defalarca Galatasaray için çalışan, her zaman Galatasaray için her şeyini veren birisi olarak beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray”