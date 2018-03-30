Dünya Kupası aşkına saldır Giuliano

Giuliano için Dünya Kupası’nda Brezilya forması giymek, çocukluğundan beri hayalini kurduğu bir durum. Sambacı, iki sezondur ulusal misafir etme aldığı için bu konuda kendine güveniyordu. Fakat son maçlarda teknik direktör Tite, Giuliano’yu açık havada bırakıp Beşiktaş’ın yıldızı Talisca’yı kadroya dahil etti.

Yine de bu koşul, 27 yaşındaki futbolcunun umutlarını bitirmiş yok. Brezilyalı oyuncunun kendini gösterebileceği 8 lig maçının yanı sıra dahası Türkiye Kupası var. Ayrıca Talisca’nın milli takıma gitmesine karşın hiç vakit alamadan dönmesi de Giuliano’nun umutlarını sürdürmesi için kayda değer bir neden.

Başarılı futbolcu, kalan maçlarda üstteki seviye bir performans sergileyerek ayrıca Fenerbahçe’yi sonuna kadar üstünlük yarışında tutmaya, keza de Brezilya Teknik Direktörü Tite’nin gözüne girmeye kararlı. Giuliano’nun bu hırsı en fazla Sarı-Lacivertliler’e yarayacak.