Domagoj Vida ve Mario Mandzukic’in İstanbul keyfi

admin
Spread the love
Kartal’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Juventus’ta forma giyen dünyaca ünlü golcü Mario Mandzukic’i önceki akşam Etiler Nusret’te davetli etti.

Hırvatistan Milli Takımı kampına katılmadan önce İstanbul’a gelerek Vida ile buluşan Mandzukic şen bir akşam geçirdi.

Mekanda özellikle Beşiktaşlı taraflarların yoğun ilgisiyle karşılaşan iki yıldız futbolcu, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayarak bol bol selfie çekildi.

——————————-
Kaynak: www.sporx.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da




Bir Cevap Yazın

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir