Diyarbakır’daki kupa finali için flaş karar!

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Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Diyarbakır’da oynanacağı açıklanan Türkiye Kupası finalinde ilk olarak e-bilet uygulanacağını açıkladı.

Ceyhun Kazancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır’da oynanacağı açıklanan Türkiye Kupası finalinde Süper Lig’de olduğu gibi objektif sahadada oynanacak finalde başta e-bilet uygulanacağını açıkladı. Kazancı, bu amaçla  Diyarbakır’da yapılan yeni stadın daha alçak yapısını Passolig biletlerine yerinde hale getirmeye hazırlandıklarını söyledi.

 

 

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Kaynak: spor.haber7.com
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