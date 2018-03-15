Derbide gözler kalecilerde

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Ülker Stadı’nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe’nin 36 yaşındaki file bekçisi Volkan Demirel ile Galatasaray’ın 31 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan tesir edecek.

Fenerbahçe’de 16. sezonunu geçiren Volkan Demirel ile Galatasaray’da 7 sezondur forma giyen Muslera’nın derbide ortaya koyacağı çaba, takımları namına büyük tartı taşıyacak.

– Volkan Demirel’in 33. Galatasaray derbisi

Fenerbahçeli Volkan Demirel, atama verilmesi durumunda Galatasaray’a karşısında 33. kez kaleyi koruyacak.

Volkan Demirel, sarı-lacivertli formayla daha önce Galatasaray’a karşısında 32 derbiye çıktı. Volkan, 25’i lig, 4’ü Türkiye Kupası, 2’si TFF Süper Kupa (Maçların birinde sakatlığı sebebiyle 16. dakikada oyundan çıktı), biri de özel almak üzere 32 Galatasaray derbisinde 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımla oynanan maçlarda meşin yuvarlağı 25 kez ağlarından dışlamak zorunda kaldı.

– Muslera’nın 19. Fenerbahçe derbisi

Fernando Muslera, Fenerbahçe’ye karşısında 19. kez Galatasaray’ın kalesini korumaya hazırlanıyor.

Uruguaylı file bekçisi, daha önce 14’ü Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası, 3’ü TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe’ye aleyhinde oynadığı 18 karşılaşmada 7 başarı, 6 birliktelik ve 5 yenilgi yaşadı.

Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 16 gol gördü.

Fenerbahçe ile oynanan 7 maçta kalesini gole kapatan Muslera, 5 maçta ikişer, 6 maçta ise birer gol yedi.

– Volkan bu sezon 17 gol yedi

Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel bu sezon oynadığı 16 lig maçında rakiplerin 17 defa fileleri havalandırmasını önleyemedi.

Tecrübeli kaleci, bu sezon forma giydiği 5 karşılaşmada karşı taraf takımların gol bulmasına müsade vermezken, maksimum golü ise 3-2 yenildikleri Medipol Başakşehir müsabakasında yedi.

Fenerbahçe, ligde Carlos Kameni’nin devir aldığı 9 müsabakada ise kalesinde 13 gol fark etti.

– Muslera bu sezon 28 gol yedi

Galatasaray’ın bu sezon Süper Lig’de oynadığı 25 maçın 24’ünde forma giyen Fernando Muslera ise kalesinde 28 gole engel olamadı.

Ligde sadece sarı kart cezalısı olması nedeniyle ikinci yarıdaki Antalyaspor maçını kaçıran Uruguaylı file bekçisi, çıktığı 24 karşılaşmanın 8’inde kalesini gole kapattı.

Muslera, kalesinde maksimum golü, 5-1 kaybedilen Medipol Başakşehir müsabakasında gördü.

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Kaynak: www.sporx.com

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