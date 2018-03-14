Derbide gözler golcülerde

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler golcülerin üstünde olacak.

Süper Lig’de üstünlük yolundaki kritik derbide Galatasaray’ın en güvendiği isim, gol krallığında zirvede bulunan Fransız santrforu Bafetimbi Gomis olacak.

Fenerbahçe’nin bu sezon en formda ismi Brezilyalı hücumcu orta saha Giuliano Victor de Paulo da gollerine derbide devam etmeye çalışacak.

Gomis’ten 25 gol

Geride kalan 25 haftada 61 golle ligin en skorer takımı olan Galatasaray’da Gomis’in başarılı performansı dikkati çekiyor.

Ligde 24 maçta forma giyen Gomis, 25 kere karşı taraf fileleri havalandırarak etlili bir performans ortaya koydu. Fransız futbolcu, son 3 maçta gol atma sevinci yaşarken, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 8 kere sarsarak formda bir görüş sergiledi.

Sakatlığı nedeniyle derbide oynaması umulmayan Galatasaray’ın öteki santrforu Eren Derdiyok ise bu sezon takımına 16 lig maçında 3 gol katkısı verdi.

Gomis’ten sonradan sarı-kırmızılıların en skorer isimleri orta sahadan çıktı. Kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile ön libero Tolga Ciğerci, 6’şar golle takımlarına manâlı bir katkıda bulundu.

Fenerbahçe’nin en golcüsü Giuliano

Fenerbahçe, bu sezon santrforlarından inişli çıkışlı bir performans alırken, takımın en golcü ismi Giuliano oldu.

Sarı-lacivertlilerin “10” numarası, 22 lig maçında 12 gol attı. Son 2 lig müsabakasında fileleri sarsan Giuliano, formunu derbide de sürdürerek takımının 3 puan alması için uğraş edecek.

Fenerbahçe’nin kadrosundaki 3 santrfor, bu sezon toplam 10 golde kaldı. Ligde ikinci yarının Fenerbahçe adına en golcü ismi Jose Fernandao’nun 5 golü bulunuyor. İspanyol santrfor Roberto Soldado ise Süper Lig’de 12. haftada Demir Grup Sivasspor’a aleyhinde yaptığı “hat-trick” dışında gol atma başarısı gösteremedi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle derbide oynamayacak Hollandalı santrfor Vincent Jannsen ise sadece 2 defa gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena’nın da 5 golü var.

Golcü stoperlere uyarı

Derbide karşı karşıya gelecek iki takımın stoperlerinin bu sezon attığı goller dikkati çekiyor.

Fenerbahçe’nin stoperleri 5, Galatasaray’ın stoperlerinin ise 6 golü var. Sarı-lacivertlilerde derbide oynaması beklenen Roman Neustaedter’in 3, Martin Skrtel’in ise bu sezon 2 golü var.

Galatasaray’ın “kuytu golcüsü” Brezilyalı savunmacı Maicon Roque ise tam 5 gole imza attı. Sarı-kırmızılıların ulusal stoperi Serdar Aziz de bu sezon 1 golle takımına katkıda bulundu.

Tarih: 14.03.2018 11:58 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur