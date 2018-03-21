Derbide Alex krizi! Kimse ilgilenmeyince…

Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Galatasaray derbisini izlemek üzere statta yer bulgu konusu gündeme geldiğinde de Alex önemli bir bıkkınlık yaşadı.

Hürriyet’in haberine göre; Fenerbahçe’deki etkin futbol yaşantısı esnasında Alex’in daima yanında olan çevirmen Samet Güzel, taraftarın aralarında tribünde oturmak sorunlu olacağı için uygun bir loca arayışına girdi. Loca sahiplerinin yönetimin tepkisinden çekinmesi nedeniyle bu çabasından sonuç alamayan Güzel, son tedavi olarak geçtiğimiz perşembe günü eski idari menajer Volkan Ballı’yı aradı ve “Kimse bizi locasına almıyor. Yardımcı olur musun” diye sordu. Volkan Ballı’nın aklına eski idareci işadamı Sadettin Saran geldi. Bilgilendirilen Saran, “Buyursun gelsin” diyerek locasını Alex’e açtı.

Kısa sürede Passolig kartı çıkarılan Alex de Souza, bu nedenle eski takımını stattan canlı olarak Sadettin Saran’ın locasından izleyebildi. Daha önce hiç tanışmayan Saran ile Alex, derbi sırasında yaptıkları sohbetle birbirlerini tanımış oldular.

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Kaynak: spor.haber7.com

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