Denizlispor’dan Ankaragücü’ne ret

Spor Toto 1’inci Lig’de pazar günü Ankaragücü’nü ağırlayacak Denizlispor, karşı taraf yönetimden gelen taraftarlarına ayrılan bilet kontenjanını artırma talebini kabul etmedi. Ligde, Süper Lig yarışında lider Çaykur Rizespor’un 1 puan ardından ikinci sırada olan Başkent temsilcisinin taraftarları, kendileri için Denizli Atatürk Stadı’nın misafir tribününde ayrılan 750 bileti satışa çıkar çıkmaz tüketti. Sarı-lacivertli yönetim, Denizlispor yönetimine başvurarak kontenjanın yükseltilmesini talep etti.

Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren yeşil-siyahlılarda ilave kontenjan talebini reddettiklerini bildiren Başkan Mustafa Üstek, “Bizim için çok manâlı bir felek maçına çıkıyoruz. Ankaragücü taraftarlarının ilgisini anlıyorum ancak bu önemli maçta bu isteklerini kabul edemiyoruz. Bütün tersine stadımızı kendi taraftarlarımız doldursun, bizleri bu kritik maçta desteklesinler istiyoruz. Denizlispor taraftarını bu manâlı günde yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)



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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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