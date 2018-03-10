Denizlispor Sportif Direktörü Bülent Ertuğrul: Ümitsizliğe gerek yok

Denizlispor Sportif Direktörü Bülent Ertuğrul, hesapta olmayan 5 puan kaybıyla hemen ümitsizliğe kapılmanın gereksiz olduğunu hatırlatarak, “Camia olarak direncimizi kaybetmemeliyiz. Ümitsizliğe gerek değil. Kalan 8 maçta alınabilecek 24 puan var ” dedi.

Spor Toto 1. Lig’de tutunmaya çalışan Denizlispor’da 3 maçlık kararlı gidişin arkasından 2 maçta yaşanan düşüşün çareleri aranırken, Sportif Direktör Bülent Ertuğrul, camiaya kenetlenme çağrısında bulundu. Ertuğrul, “5 hafta önceki maç takvimine göre Yılmaz Vural’ı getirmiş Giresunspor ile Denizli’ye lider gelen Ümraniyespor ile 6 maçını defalarca kazanmış Gazişehir Gaziantep deplasmanı ve bize gelinceye değin 3 maçını son anlarda yediği gollerle kaybetmiş Manisaspor ile Adana Demirspor maçları almak üzere ‘5 maçtan Denizlispor kaç puan çıkarabilir’ biçiminde hesap yapılsaydı, 10 puan yazan olur muydu acaba? Biz tekrar 5 haftada iyi işler yaptık” dedi.

Çözülürsek dağılırız

Camianın direncini kaybetmemesi gerektiğinin altını çizen Ertuğrul, “Çözülürsek dağılırız. Düştük psikolojisine hiçbir zaman girmeyelim. Kalan 8 maç ve alınabilecek 24 puan var. Kötü oynamıyoruz. Yalnızca fena goller yedik. Fatih Hoca, duran ve yan top çalışması üzerinde fazla alıştırma yaptırdı ama sıkıntıyı yine yaşadık. Bu saatten sonradan herkes üstüne düşen sorumluğu daha pozitif almalı. Denizlispor daha kötü badireleri atlatmış bazı. Çabuk yakalarsak, yeniden düzlüğe çıkacağımıza inanıyorum. 5 hafta önce, 21. hafta Adana Demirspor ile puan farkımız 7 olduğunu unutmayalım. Hemen ise fark 4 puan. Demek oysa 3 maç kazanmayla ligde kalmıyorsak, 2 haftada 5 puan kaybıyla da düşme endişesi yaşamayalım. Son düdüğe kadar camia olarak savaşmaya devam. Moralimizi bozmaya lüzum yok. Yaptık, tekrar yaparız” diye konuştu.

Hasan Kılıç, kart cezalısı

Denizlispor’da Hasan Kılıç, 4 sarı kartla cezalı duruma düştü ve Büyükşehir Belediye Erzurum maçında tayin almayacak. Bilet fiyatları ise Gold ve Vıp Tribün 50 lira, Kapalı B ve D Üstteki 20 lira, Maraton, Kale arkası ve Konuk tribün ise 10 lira olarak açıklandı.

SEBAHATTİN YÜKSEK DAĞ // DENİZLİ

Tarih: 10.03.2018 18:28 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur