Denizlispor çıkış arıyor

Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayan Denizlispor’da tüm hesaplar 3 puan üstüne yapılırken, teknik direktör Fatih Tekke, “Zorlu periyodun en önemlisi olan bu maç, çıkışa vermek için basamak olmalı. Yenelim, kalan maçlara özgüvenle bakalım” dedi.

Spor Toto 1. Lig’de kritik bir sınava çıkacak olan Denizlispor’da geri sayım başlarken,teknik direktör Fatih Tekke, Ankaragücü ile yapacakları maçı ‘Diriliş’in başlangıcı olarak görüyor. Teknik Direktör Fatih Tekke, “ Antrenman seviyesini üst düzeyde yetişmek için sezon başındaki gibi olmasa da doldurma yapıyoruz. Seviye üst düzey değil ama gerçi çalışmalar hafta boyunca iyi gitti. Hangi duygu ve oyun anlayışı ile neler yapabileceğimizin hesaplarını yapıyoruz. 6 final maçımız kaldı ve bundan böyle yalnızca ilk oynayacağımız maça konsantre olacağız. Mental ve duygu açısından Ankaragücü maçına hazırız. Sakatlarımız var ama sağlamlarla devam ederiz. Kuracağım birincil 11 ve yerine geçen kimse kulübesi antrenmandaki performansla alakalı olacaktır. Mili maç arasını iyi değerlendirdik. Oyun içinde gelebilecek her türlü olasılığa hazırız ve bunun için futbolcu arkadaşlarla sesli düşünüyoruz. 90 dakika her tarafında oyunda kalıp, kırmızı kart görmeden 11’e 11 maçı bitirmeliyiz. Duygularımızı sahaya yansıtarak, oyun disiplininden kopmadan oynamalıyız. Her hatıra denetim etmeye çalışan ve aralıksız ciddi çaba içinde olmalıyız” dedi.

Taraftarlara da seslenen Tekke, “ Tepkisel olarak taraftarlarımız futbolcularımıza son düdüğe dek olumlu yaklaşmalı. Çünkü sahada buna ihtiyaçları var. Herkesin katkısı almak zorunda. Ateş hattından çıkıncaya kadar herkes üzerine düşeni yapıp çok sağlam duruş sergilemeli ” diye mesaj yolladı.

Eze ve Kerem can yok

Zorlu karşılaşmada Keremcan Akyüz ve Eze’nin forma giyemeyeceği açıklandı. Ağrıları olan Hasan Kılınç’ın ise önemli bir durumunun olmadığı belirtildi. Ziya ve Berkan Afşarlı ise takımla birlikte çalışmalara başladı.

MHK, horozların hakem isyanını duydu

Bu sezon hakemlerden canı fazla yanan Denizlispor, geçtiğimiz hafta kulüpte bir basın toplantısı düzenlemiş ve MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’na hakemlerle ilgili şikayette bulunmuştu. Yapılan açıklamalara ve başvuruya herhangi bir cevap vermeyen MHK, yaptığı atamayla Denizlispor yönetiminin uyarısını bir nevi dikkate aldığını gösterdi. Denizlispor-MKE Ankaragücü karşılaşmasını Süper Lig hakemlerinden 42 yaşındaki Serkan Çınar yönetecek. Çınar’ın yardımcılıklarını, Ölümsüz Tuncay Akkın ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.

Horoz, Çınar’la 1 kez kazandı

Denizlispor’un bugüne dek 6 karşılaşmasında düdük çalan Çınar, Horoz’a uğurlu gelmiyor. Yeşil-siyahlılar tecrübeli hakemin düdük çaldığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 birliktelik ve 3 bozgun aldı. Serkan Çınar bu maçlarda yeşil-siyahlı futbolculara 12 sarı kart gösterirken, karşı taraf takım oyuncularına 16 sarı kart gösterdi. 42 yaşındaki hakem kırmızı kartına ise hiç başvurmadı.

Tarih: 01.04.2018 00:26