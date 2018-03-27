Denizlispor Başkanı Üstek’ten taraftarlara mesaj

Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek, Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında 1 Nisan Pazar günü Ankaragücü ile yapacakları maç öncesi konuştu. Kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söyleyen Üstek, Denizlispor’u üst sıralara dahil etmemek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini açıklama etti.

Taraftarlara mesaj

MKE Ankaragücü taraftarlarının, kendileri için ayrılan biletlerin tamamını bitirdiğini, ek kontenjan istediklerini aktaran Üstek, “Fakat bu kayda değer maçta bu isteklerini kabul edemiyoruz. Bütün tersine stadımızı kendi taraftarlarımızla yüklenmek istiyoruz. Taraftarımız bizi bu kritik maçta desteklesin istiyoruz. Denizlispor taraftarını bu manâlı günde yanımızda görmek istiyoruz.” diye konuştu.

“Her maça final havasında çıkacağız”

Üstek, takımın geçen hafta günde iki antrenmanla hazırlıklarını sürdürdüğünü ve bu hafta tek idmanla çalışmalara devam edeceğini belirterek “Bir alın yazısı maçına çıkıyoruz. MKE Ankaragücü maçını kazanmaktan başka çaremiz değil. 3 puan için sahaya çıkacağız. İnşallah biz kazanacağız. Bundan Böyle ligin sonuna içten her maça final havasında çıkacağız.” ifadelerini kullandı. öte yandan, bugün müsade yapan takım, yarın çalışmalara başlayacak.

Tarih: 26.03.2018 18:42

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Kaynak: www.ajansspor.com

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