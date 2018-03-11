Denayer, uzun bir aranın ardından kadroda yer aldı!

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Jason Denayer, sakatlığından 35 gün sonradan Atiker Konyaspor maçıyla birlikte sahalara döndü.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray’ın deplasmandaki Demir Grup Sivasspor maçında Belçikalı futbolcusu Jason Denayer, mücadelenin 87. dakikasında sakatlık yaşamıştı. Ligin 25. haftasında Türk Telekom Stadyumu’ndaki Konyaspor maçıyla birlikte Denayer, kadrodaki yerini aldı. Başarılı futbolcu, son oynadığı maçtan 35 gün sonra sarı-kırmızılı kadroya girdi.
Tarih: 11.03.2018 21:13 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur