Demirören’den ‘Muhammed Ali’ örneği

İrlanda Cumhuriyeti ile yapılacak tesadüf için hazırlanan maç kitapçığında açıklamaları bulunan Demirören, “Ulusal Takımımızın önce UEFA Uluslar Ligi’nde peşinde UEFA EURO 2020’de özlenen sonuçları almasını temenni ediyorum. Teknik direktörümüz Mircea Lucescu ve teknik heyetimizin yeni bazı kurma çabalarını takdirle izliyor, tüm halkımızdan da zorunlu desteği vermesini diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yeni bir açılış için 2018’in ilk milli maçında bir kere daha güzide kentimiz Antalya’da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti sizlerle paylaşmak istiyorum.” ifadelerini kullanan Şimşek Demirören, “Merhum Muhammed Ali, ‘Dostluk okulda öğrenilen bir şey değildir. Ama eğer dostluğun anlamını bilmiyorsanız hiçbir şey öğrenmemişsiniz demektir.’ der. Antalyalı futbolseverler, bugüne kadar skor ne olursa olsun daima ay-yıldızlıları destekleyerek ulusal futbolcularımızın hakiki dostu olduklarını ispat ettiler. Ulusal futbolcularımızın da Antalyalı futbolseverlerin arkadaşça desteğine aynı ruhla cevap vereceğinden eminim. Ay-yıldızlı takımımızda da ulusal ruh, Antalya’da tekrar yükselecektir.” sözlerine yer verdi.

İrlanda Cumhuriyeti ekibine de “Güzel geldin” diyen Demirören, şöyle konuştu:

“Umarım arkadaşça ve futbolun güzelliklerinin yaşandığı bir maç olur. İki ülke futbol federasyonları arasındaki misal dostluğun bu maç vesilesi ile daha da pekişeceğine inancım bütün. Ulusal Takımımızın önce UEFA Uluslar Ligi’nde peşinde UEFA EURO 2020’de özlenen sonuçları almasını temenni ediyorum. Teknik direktörümüz Mircea Lucescu ve teknik heyetimizin yeni bir takım kurma çabalarını takdirle izliyor, bütün halkımızdan da gerekli desteği vermesini diliyorum.”

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Kaynak: spor.haber7.com

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