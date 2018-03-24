Demba Ba’dan ömürlük imza!

Ara transferde Adis Jahovic’i 1.5 milyon Euro’ya Konya’ya sattıktan daha sonra 2 yıldır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Demba Ba’yı kadrosuna katan Göztepe’de yönetim eleştirilmişti. Oysa Sarı- Kırmızılı takımda adeta baştan doğan dünyaca meşhur futbolcu, 7 maçta 5 gol atınca ona güvenenleri haklı çıkardı. Kısa sürede taraftarın da sevgilisi haline gelen 32 yaşındaki golcüyle devre aralarında 6 aylık sözleşme imzalayan Göztepe, yeni sözleşme için masaya oturdu.

Önce Tamer Tuna’yla prensipte büyük ölçüde anlaşan Mehmet Sepil, Demba Ba’yla da bir araya gelerek iki takvim yeni kontrat için el sıkıştı. Göztepe’nin Demba Ba’yla ilgili planı yalnızca futbolculuğuyla ilgili de sınırlı kalmayacak.

SENEGAL’DEN OYUNCU GETİRECEK

Demba Ba’nın Moussa Sow’la Senegal’de bir oyuncu akademisi bulunuyor. Ba ile akademi konusunda da bir egzersiz yapılacak. Senegal’deki kabiliyetli gençler Göztepe’nin her geçen gün çoğalan altyapısında doruk bakış fırsatı bulacak.

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Kaynak: www.sporx.com

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