Demba Ba ile anlaşma sağlandı!

Ara transferde Adis Jahovic’i 1.5 milyon Euro’ya Konya’ya sattıktan sonra 2 yıldır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Demba Ba’yı kadrosuna katan Göztepe’de yönetim eleştirilmişti. Oysa Sarı- Kırmızılı takımda az daha tekrar doğan dünyaca ünlü futbolcu, 7 maçta 5 gol atınca ona güvenenleri haklı çıkardı. Kısa sürede taraftarın da sevgilisi haline gelen 32 yaşındaki golcüyle devre aralarında 6 aylık anlaşma imzalayan Göztepe, yeni kontrat için masaya oturdu. Önce Tamer Tuna’yla prensipte büyük ölçüde anlaşan Mehmet Sepil, Demba Ba’yla da bir araya gelerek iki takvim yeni kontrat için el sıkıştı. Göztepe’nin Demba Ba’yla ilgili planı sadece futbolculuğuyla ilgili de sınırlı kalmayacak.

Senegal’den oyuncu getirecek

Demba Ba’nın Moussa Sow’la Senegal’de bir oyuncu akademisi bulunuyor. Ba ile akademi konusunda da bir alıştırma yapılacak. Senegal’deki yetenekli gençler Göztepe’nin her geçen gün çoğalan altyapısında yükseklik görünüm fırsatı bulacak.

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Kaynak: spor.haber7.com

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