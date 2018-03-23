Demba Ba Göztepe’de kalıyor !

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Ara transferde Adis Jahovic’i 1.5 milyon Euro’ya Konya’ya sattıktan daha sonra 2 yıldır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Demba Ba’yı kadrosuna katan Göztepe’de idare eleştirilmişti. Ama Sarı- Kırmızılı takımda neredeyse yeniden doğan dünyaca ünlü futbolcu, 7 maçta 5 gol atınca ona güvenenleri haklı çıkardı. Kısa sür ede taraftarın da sevgilisi haline gelen 32 yaşındaki golcüyle devre aralarında 6 aylık sözleşme imzalayan Göztepe, yeni anlaşma için masaya oturdu. Önce Tamer Tuna’yla prensipte büyük ölçüde anlaşan Mehmet Sepil, Demba Ba’yla da bir araya gelerek iki takvim yeni anlaşma için el sıkıştı. Göztepe’nin Demba Ba’yla ilgili planı sadece futbolculuğuyla ilgili de sınırlı kalmayacak.

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Kaynak: www.haber3.com

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