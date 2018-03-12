David Silva yıldızlaştı, Manchester City kazandı

Stoke City ile Manchester City, Premier League’in 30. haftasının kapanış maçında karşısında karşıya geldi. David Silva’nın yıldızlaştığı ve 2 gol attığı mücadelede 3 puana uzanan Manchester ekibi, peş peşe 4. galibiyetini elde etti.

Stoke City 0 – 2 Manchester City

10′ 0 – 1 David Silva

50′ 0 – 2 David Silva

Galatasaray’dan transfer edilen Badou Ndiaye’nin Stoke City namına birincil 11’de yer aldığı maçın 10. dakikasında Sterling’in pasında topu ağlara yollayan David Silva, Manchester City’yi öne geçirdi ve ilk yarı da 1-0 sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan lider Manchester ekibi, 50. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Jesus ile yaptığı paslaşmaların gerisinde kaleci Butland’ı avlayan Silva, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Manchester City, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Peş peşe 4. galibiyetini bölge City, puanını 81 yaptı ve en yakın takipçisi Manchester United’ın 16 puan önünde zirvede yer aldı.

Galibiyet özlemi 6 maça çıkan Stoke ise, haftayı 27 puan ve averajla 19. sırada tamamladı.

öte yandan City, kalan 8 haftada 9 puan alması halinde kazanan olacak.

Tarih: 13.03.2018 00:31 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur