Dame N’Doye, Galatasaray maçına hazırlanıyor

Fırtına ligde Galatasaray’la oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanırken, bu maçlara damga vuran isim aynıydı: Dame N’Doye… 3 kritik mücadelede attığı 3 golle yıldızlaşan Senegalli forvet, pazar günkü 90 dakikayı tekrar iple çekiyor. Geçen haftaki idmanlarda oldukça iyi çalışan N’Doye ile teknik direktör Rıza Çalımbay da yakından ilgileniyor. Burak Yılmaz ile maça başlamayı planlayan Çalımbay, Türk Telekom Stadı’nda ikinci yarıda hücum silahı olarak N’Doye’u oyuna sokmayı düşünüyor. 32 yaşındaki oyuncusundan sezon genelinde sol kanatta da fazlasıyla yararlanan Çalımbay, tüm planlarını başarı üstüne kuruyor.——————————-Kaynak: www.fanatik.com.tr——————————-Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







