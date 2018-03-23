Dame N’Doye: “G.Saray’a yine atacağım”

FAZLA KARARLIYIZ
Galatasaray maçlarında attığı gollerle adından söz ettiren Senegalli yıldız, “Son iki maçımızı kazanarak Avrupa Kupaları yolunda sağlam bir adım attık. Kalan 8 maça odaklandık. Galatasaray maçında bana tahsis verildiği taktirde yine gol atacağım” ifadelerini kullandı.
Bordo-Mavili takımın bir kadroya sahip olduğunu bildiren N’Doye, “Sezon sonunda taraftarımızı mutlu edeceğimiz bir yerde olmalıyız. Çünkü bu taraftar her şeyin en güzelini yargı ediyor” diye konuştu.
7 MAÇTA 5 GALİBİYET
Trabzonspor, Galatasaray ile oynadığı son 7 maçın 5’ini kazandı. Kaybettiği iki maçtan birine ise hakem Deniz Alev Bitnel verdiği kararlarla damga vurmuştu.
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Kaynak: www.sporx.com
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