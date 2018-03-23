Dame N’Doye: “G.Saray’a yine atacağım”

son maçlarda ortaya koyduğu performansla adından söz ettirenGalatasaray’a mesaj var.

FAZLA KARARLIYIZ

Galatasaray maçlarında attığı gollerle adından söz ettiren Senegalli yıldız, “Son iki maçımızı kazanarak Avrupa Kupaları yolunda sağlam bir adım attık. Kalan 8 maça odaklandık. Galatasaray maçında bana tahsis verildiği taktirde yine gol atacağım” ifadelerini kullandı.

Bordo-Mavili takımın bir kadroya sahip olduğunu bildiren N’Doye, “Sezon sonunda taraftarımızı mutlu edeceğimiz bir yerde olmalıyız. Çünkü bu taraftar her şeyin en güzelini yargı ediyor” diye konuştu.

7 MAÇTA 5 GALİBİYET

Trabzonspor, Galatasaray ile oynadığı son 7 maçın 5’ini kazandı. Kaybettiği iki maçtan birine ise hakem Deniz Alev Bitnel verdiği kararlarla damga vurmuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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