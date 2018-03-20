Dame N’Doye çılgınlığı! Taraftar ayağa kalktı

Taraftar, yerine geçen kimse kalmasına karşın hiçbir zaman sorun çıkarmayan ve bu sezon 20 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki Senegalli forvet ile anlaşma uzatılmasını istiyor.

Bordo-mavili takımda çoğu kere protez kalmasına rağmen hiçbir vakit sorun çıkarmayan ve bu sezon 20 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergileyen Dame N’Doye, taraftarların en çok sevdiği isimler aralarında yer alıyor.



Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 33 yaşındaki forvetin kalıp kalmayacağı ise demin netlik kazanmadı. Bordo-mavili taraftarlar ise sosyal medya üzerinden N’Doye için mesajlar yayınlayarak, “Onun gibi bir profesyoneli şiddet buluruz”, “N’Doye bu yıl en az 12 puan kazandırdı” ve “N’Doye büyük saygıyı adalet ediyor” şeklinde yorumlarda bulundu.

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Kaynak: spor.haber7.com

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