Curry’den Messi değerlendirmesi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile müşterek yanlarının yenilikçilik ve bir sonraki nesli kendisini baskı konusunda etkilemeleri olduğunu söyledi.

Batı Konferansı’nda 11 Mart Pazar günü Minnesota Timberwolves ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcu, Barcelona’nın yıldızı Messi ile ilgili olarak “Onun yaptığı işte, zekası ve yeteneği çok büyük tartma taşıyor. Messi ile iki taraflı noktamız, spor dallarına getirdiğimiz yenilikçilik ile bir sonraki nesli kendisini zorlama konusunda etkilemeye niyetlenmek.” ifadelerini kullandı.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki izleyiciler için her pazar günü erken saatte yayınlanan “NBA Sundays” maçında son kazanan Golden State Warriors, TSİ 22.30’da Minnesota Timberwolves ile karşılaşacak.

Tarih: 09.03.2018 22:02 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur