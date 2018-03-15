Cüneyt Çakır ve ekibi, Dünya Kupası’na hazırlanıyor

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası Finalleri Aday Hakemler Semineri’nde yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya kadar, Çakır ve yardımcıları seminere bulunma için 17 Mart Cumartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentine gidecek.

FIFA tezgâhtar hakemleri için maddi yeterlilik testlerinin uygulanacağı seminerdeki eğitim çalışmalarında TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, bu yaz Rusya’nın konut sahipliği yapacağı Dünya Kupası’nda uygulanması planlanan Video Asistan Hakem sistemi ile ilgili hakemlere son gelişmeleri aktaracak.

Seminer 23 Mart’ta sona erecek.

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Kaynak: www.sporx.com

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