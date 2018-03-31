City karşısında en büyük koz Cenk Tosun

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Premier Lig’deki kritik maç öncesi açıklamalarda bulunan Everton’un tecrübeli hocası Sam Allardyce, Cenk, maçı kazanmamız açısından kilit oyuncu olacak. ifadelerini kullandı.

“CENK ÖZEL BİR OYUNCU”

Son haftalarda defans yaptıklarına uyarı çeken Allardyce, Cenk’in yakaladığı şansları gole çevirmede fazla başarılı olduğunu belirtirken Girdiği pozisyonların yarısından fazlasını değerlendiriyor. Bu da onun ne dek özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor. şeklinde konuştu.

Merseyside ekibinin menajeri, Cenk’ten beklentilerinin attığı gollerle takıma daha fazla puan kazandırması olduğunu da sözlerine ekledi.

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