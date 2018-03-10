Chelsea ilk yarıda bitirdi!

Chelsea ile Crystal Palace, Premier League’in 30. haftasında karşılaştı. Rakibini ilk yarıdaki gollerle mağlup eden Maviler, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Chelsea 2 – 1 Crystal Palace
25′ 1 – 0 Willian
32′ 2 – 0 Martin Kelly (Kendi kalesine)
90′ 2 – 1 Patrick van Aanholt
İki Londra ekibini Stamford Bridge’de karşısında karşıya getiren maçın 25. dakikası dakikasına sahneye çıkan Willian, Chelsea’yi 1-0 öne geçirdi. 32. dakikada Kelly’nin kendi kalesine attığı golle farkı 2’ye çıkaran Maviler, soyunma odasına 2-0’lık üstünlükle gitti.
Konuk ekip 90. dakikada van Aanholt ile golü bulsa da; Chelsea, sahadan 2-1 şampiyon ayrıldı. Maviler, puanını 56 yaparken, haftayı 5. sırada tamamladı. Peş peşe 4. yenilgisini bölge Palace ise 27 puan ve averajla 18. sırada yer aldı.
Tarih: 10.03.2018 22:10 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur