Chelsea ilk yarıda bitirdi!

Chelsea ile Crystal Palace, Premier League’in 30. haftasında karşılaştı. Rakibini ilk yarıdaki gollerle mağlup eden Maviler, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Chelsea 2 – 1 Crystal Palace

25′ 1 – 0 Willian

32′ 2 – 0 Martin Kelly (Kendi kalesine)

90′ 2 – 1 Patrick van Aanholt

İki Londra ekibini Stamford Bridge’de karşısında karşıya getiren maçın 25. dakikası dakikasına sahneye çıkan Willian, Chelsea’yi 1-0 öne geçirdi. 32. dakikada Kelly’nin kendi kalesine attığı golle farkı 2’ye çıkaran Maviler, soyunma odasına 2-0’lık üstünlükle gitti.

Konuk ekip 90. dakikada van Aanholt ile golü bulsa da; Chelsea, sahadan 2-1 şampiyon ayrıldı. Maviler, puanını 56 yaparken, haftayı 5. sırada tamamladı. Peş peşe 4. yenilgisini bölge Palace ise 27 puan ve averajla 18. sırada yer aldı.

Tarih: 10.03.2018 22:10 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur