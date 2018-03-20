Cenk Tosun’dan itiraf! ‘İlk maçta hissettim’

Everton formasıyla attığı gollerle göğsümüzü kabartan Cenk Tosun’un açıklamaları şöyle;

“Twitter’dan Instagram’dan ‘Gururumuzsun’ diye yorum yapanları görüyorum. Bazen profillerine girip bakıyorum. Sadece Beşiktaşlı yok, Trabzonlu, Galatasaraylı, Fenerli, Bursalı taraftarlar da yazıyor. Karakteri sağlam ve iyi insan elde etmek fazla önemli”

‘Hocamızı utandırmıyorum’

“Everton’a sezon ortasında katıldım. Transferim döneminde 7-8 gün tatil yapmıştım. Fitness eksiğimi birincil maçta hissettim. Cümbür Cemaat makina gibiydi! Ben de anında çalışmalara başladım. Ayrıca buradaki çalışmalarda keza de Dubai’de ekstra idmanlar yaptım, yapıyorum. Hocamız çok tezgâhtar oldu. ‘Fizik gücünü artırırsan formayı veririm’ dedi. Beni koruma amaçlı birkaç maç birincil 11 oynatmadı, taraftarın önüne atmadı. Ben de attığım gollerle onu utandırmadığımı düşünüyorum.”

“Maçta ara sıra kemik sesi bile duyduğum oluyor”

“Premier Lig benim defalarca sevdiğim bir lig olmuştur. Çünkü oyun defalarca akıyor. Top, bir orada bir burada. Maçta bazen kemik sesi bile duyduğum oluyor fakat hakem, ‘Oyna devam’ diyor. Ben de bu tempoya alışmaya çalışıyorum.”

“Kafa vuruşu sırasında kafama tekme yedim”

“Stoke City maçı, kariyerim için en özel anlardan birisi oldu. 2 gol attım ve takımıma galibiyeti getiren ad olmayı başardım. Özellikle ikinci gol esnasında fazla zorlandığımı söyleyebilirim. Buz gibi havada kar yağışı aşağıda sahada olmama ilave olarak yaptığım kafa vuruşu esnasında kafama tekme yedim. Ama pozisyon gol olduğu için buna değdi. Kalan dakikalarda hat-trick’i kaçırdım lakin 3 puanı getiren adam olma duygusu fazla güzeldi. Maç sonunda taraftarlarımızın stadı, ‘Cenk Tosun’ tezahüratlarıyla terk etmesini de sosyal medyadan gördüm. Beni fazla gururlandırdı.”

“Çok beğendiğim bir futbolcu”

“Everton’a aktarma olmadan önce Harry Kane’i takip ediyordum. Kendisi çok özel bir futbolcu. Evet, oyun stillerimiz benziyor fakat farklı olduğumuz konular da var. Fazla beğendiğim bir futbolcu. Dünyada beğendiğim en iyi golcüler aralarında birincil 3’e onu muhakkak alırım.”

“‘Kardeşim kardeşim’ diye defalarca peşimde”

“Niasse, ‘Kardeşim kardeşim’ diye defalarca peşimde. Akhisar’da öğretmişler. İyi anlaşıyoruz. Ara Sıra takımı o sırtlayacak ara sıra ben. Umarım gollerine devam eder. Ek olarak Sigurdsson’la iyi anlaşıyoruz.”

“Geldiğim günden beri Cenk’i öğretmeye çalıştım”

“Takımda lakabım yok. Geldiğim günden beri Cenk’i öğretmeye çalıştım. Kimisi Cenk kimisi de Atiba’nın oğlu Noah gibi, ‘Cenki’ diyor. Taraftarlar görünce, ‘Tosun fotoğraf çektirebilir miyiz’ diyorlar. Onların da beni çağırıp fotoğraf çektirmek istemesi gurur verici.”

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Kaynak: spor.haber7.com

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