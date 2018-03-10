Cenk Tosun: ‘Top direğe çarptığında…’

İngiltere Premier Lig 30. hafta mücadelesinde Everton, sahasında Brighton’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada takımının 2. golünü kaydeden Cenk Tosun, karşılaşmanın gerisinde açıklamalarda bulundu.

“Top direğe çarptığında…”

Geçen hafta kulübüm adına ilk golümü kaydetmiştim fakat kaybetmiştik. Bu hafta daha iyi oldu çünkü kazandık. Top direğe çarptığında dışarı çıkacak diye korkmuştum. Havanın yağmurlu olması topun içeri girmesine tezgâhtar oldu.

“Fizik olarak iyi hissediyorum…”

Fizik olarak iyi hissediyorum. İngiltere’ye alıştığımı düşünüyorum. Umarım bu şekilde devam eder ve gollerime devam ederim.

“Kazanmayı adalet ettik…”

90 dakika boyunca güçlü kaldık ve Brighton’dan daha iyi oynadık. Kazanmayı yargı ettik. Birincil yarıda da iyi oynamıştık fakat pozisyonları değerlendirememiştik. İkinci yarıda daha iyiydik ve 2 gol attık.

“Deplasmanda daha iyi olmalıyız…”

Evimizde defalarca galip gelmek istiyoruz. Bugün 3 puan almayı başardık. Goodison Park’ta iyi oynuyoruz fakat deplasman maçlarında daha iyi oynamalıyız. Umarım Stoke maçıyle birlikte başlar.

Tarih: 10.03.2018 23:28 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur