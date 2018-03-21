Cenk Tosun: ‘Guardiola ile komşuyuz’

26 yaşındaki golcü, “derhal eşim Ece’yle birlikte geçici olarak Manchester’da bir apartman dairesinde yaşıyoruz. Manchester City menaceri Pep Guardiola da bizim apartmanda. bununla birlikte İlkay Gündoğan ve Leroy Sane de burada. İlkay’la sık sık görüşüyoruz, yemek yemek yemeğe gidiyoruz. Fakat Guardiola’yla hiç eşit gelmedik. Çünkü sabahtan 6’da evden çıkıp gece geç dönüyormuş. İlkay’ın dediğine göre adam tam bir işkolik. Lakin City maçı öncesi beni takibe alabilir. (Gülüyor). Kaldığımız yer gayet hoş lakin eşimle konut bakıyoruz. Daha hoş bir yer bulursak oraya geçeceğiz” dedi.

‘Hanım, Türk yemekleri yapıyor’

Everton’a transfer olup İngiltere’ye taşınmasına rağmen Türk yemeklerine uzakta kalmadığını söyleyen Cenk, bu konuda bir özleminin bulunmadığını belirtti. Başarılı oyuncu, “Evde hanım, Türk yemekleri yapıyor. Ek olarak burada da bazı Türk restoranları var. Tesiste de yemeklerimiz iyi. Sam öğretmen, eski takımından aşçıyı da birlikte getirmiş. Bayağı Avrupai yemek çıkıyor. Tipik İngiliz yemeğini az önce tatmadım. Lakin onun da güzel olduğunu umuyorum” ifadelerini kullandı.

‘Almanya’dan alışkınım’

Ada’daki yaşamına kısa sürede ahenk sağladığını bildiren Cenk Tosun, “Burada trafik soldan işliyor. Bu konuda ilk etapta biraz can sıkıntısı yaşamıştım. Ilk 2 hafta adapte olmakta fazla zorlandım ama sonradan alıştım. Burasıyla ilgili olarak bir başka temel konu hava durumu… Hava çoğunlukla her zaman kapalı ve yağmurlu. İngilizler güneşe hasret yaşıyor. 10 derecede güneşi görenler şort, tişört, terlikle geziyor. Camdan haricen kollarını çıkaranlar falan var. Ben soğuğu seviyorum Almanya’dan da alışkınım benim için sorun değil” yorumunu yaptı.

Vagner Love, bundan böyle rakipleri kapanan bir takıma geldiğini unutmamalı. Alanya’da oynarken rakipleri 11 kişi savunma yapmaz, ikili markaj aşağıda kalmazdı lakin Beşiktaş’ta birçok vakit böyle oluyor. Buna alışması gerekli. Uyum sürecinde. İnşallah Beşiktaş’a faydalı olur”



Ligimizi çok iyi biliyor. Geçen sezon da gol kralı oldu. Ama onunla ilgili olarak şunu söylemem gerekiyor. Kesinlikle zamana ihtiyacı var. Zamanla formunu bulacaktır. Ama bundan böyle rakipleri kapanan bir takıma geldiğini unutmamalı. Alanya’da oynarken rakipleri 11 birey savunma yapmaz, ikili markaj aşağıda kalmazdı ama Beşiktaş’ta çoğu süre böyle oluyor. Buna alışması lazım. Ahenk sürecinde. İnşallah Beşiktaş’a faydalı olur.”

‘Futbol için gelenleri yenip gönderdik’

“Ben Beşiktaş’tayken, ‘Kanatlardan Q7, Babel, arkadan Talisca besleniyor, bu takımda ben de 30 gol atarım’ diye yorumlar yapılıyordu. Lakin rakipler yalnızca futbol oynamaya yönelik değil bize aleyhinde kapanmaya yönelik oynuyorlardı. Yalnızca futbol için sahada olanları zaten yenip gönderdik. Monaco ve Leipzig maçları bu konuda bence mükemmel örnek.”

‘Şenol öğretmen baba gibi’

Şenol Güneş’in yeri bende fazla bambaşka. Benim için bir baba gibi. Pek görüyorum onu. Buralara gelmemde bana çok yardımı dokundu. Kötü oynadığım maçlardan sonradan da beni oynattı, bana güvendi. Ben de onu utandırmamaya çalıştım. Onunla görüşüyorum h,l,. Bana desteklerini sürdürüyor. Onun tavsiyelerini dikkate alıyorum.”

‘Şampiyonluğa inanıyorum’

Beşiktaş benim yuvam. H,l, kalbimin bir parçası onlarla birlikte. Oğuzhan’la, Tolgay’la, Tolga abiyle daha bir çoğuyla haftada birkaç kere görüntülü konuşuruz. Kazanan olacaklarına inanıyorum. Şampiyonluk için bence en büyük adaylar Beşiktaş ve Galatasaray. Ben alt bir Beşiktaşlı olarak kendi takımımın kazanan olmasını istiyorum.”

‘Tüylerim diken diken oldu!’

“Everton’da ilk maçımızda taraftarımızla tanıştığım an çok özeldi. Hoş bir histi. Ama adamakıllı tüylerimin diken diken olduğu lahza Goodison Park’ta attığım gol anıydı. Brighton-Hove Albion karşılaşması benim için defalarca fazla özel olacak. Ilave olarak tribünlerden ‘Cenk Tosun’ diye tempo tutulmasını da çok beğeniyorum.”

‘Mircea Lucescu, “Anında git” dedi’

“Mircea Lucescu’yla 2 haftada 1 konuşuruz. Avrupa’da daha fazla Türk oyuncunun oynamasını istiyor. Teklif geldiğinde onunla paylaşmıştım. Bana, ‘hemen git’ demişti. acilen baktığımızda milli takımdan takriben 10 kişi Avrupada oynuyor. Büyük bir ülkeyiz, bu sayının çok daha yüksek olması gerekli ki Türk futbolu da gelişsin.”

‘Sam Allardyce bana güveniyor’

“Şu andaki hocam Sam Allardyce, beni Crystal Palace’dayken de istemişti. Ama o kulüp, bonservisi taksit taksit ödemek isteyince Beşiktaş kabul etmemiş, aktarma olmamıştı. Onunla Everton’da buluştuk. Bana çok güveniyor. Ben de elimden geleni yapıyorum. Gollerimle bana bahşedilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum.”

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Kaynak: spor.haber7.com

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