Cenk: Sadece Beşiktaş’ı temsil etmiyorum

İngiltere Premier Lig’de Everton formasıyla son 3 maçında attığı 4 gol ile adından söz ettiren milli oyuncu Cenk Tosun kulübün devlete ait sosyal medya hesabı için açıklamalarda bulundu.

“Türk taraftarların sana ilgisi konusunda ne söylersin?” sorusunu yanıtlayan Cenk, İngiltere’de Türkiye’yi temsilcilik ettiğini ve desteğin moral verdiğini söyledi.

Cenk Tosun, bütün takımların taraftarlarının yanında olduğunu söylerken, “Burada yalnızca Beşiktaş taraftarını yok, bütün ülkemi, Fenerbahçeli’si, Galatasaraylı’sı, Bursasporlu’su Trabzonlu’su, hepsini gururlandırmaya çalışıyorum burada. Ben yalnızca Beşiktaş’ı temsil etmiyorum, o hoş Ay-yıldızlı bayrağımızı temsil ediyorum burada. Onların bana verdiği moral, benim öz güvenimde de güzel şeyler yapıyor ve maça da yansıtabiliyorum bunu. Birincil günden beri güzel mesajlar geliyor. Desteklerini beceriksiz etmesinler, ben onları çok seviyorum.” diye konuştu.

Premier Lig’de 7 maçta 424 dakika zaman bölge Cenk Tosun, son 3 maçında 4 gol atarak yıldızlaştı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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