Cengiz Ünder’li Roma çeyrek finale kaldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Cengiz Ünder’li Roma, sahasında Shakhtar Donetsk’i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Milli futbolcu Cengiz Ünder’in forma giydiği İtalya ekibi Roma, ilk maçta 2-1 kaybettiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i ağırladı.
Edin Dzeko’nun 52. dakikada muhalif fileleri havalandırmasıyla 1-0 galip gelen Roma, deplasmanda kaydettiği golün avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmaya birincil 11’de başlayan Cengiz Ünder, 65. dakikada yerini Gerson’a bıraktı.
Shakhtar Donetsk’te Ivan Ordets, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Tarih: 14.03.2018 01:07 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur