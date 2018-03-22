‘Cengiz Ünder’e 100 milyon Euro veririz’

Son haftalarda attığı gollerle Roma’yı sırtlayan ad olan Cengiz Ünder’in talipleri artmaya başladı.

Hüriryet’te bulunan habere kadar FIFA Menajeri Bayram Tasarruflu Kişi, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu’nun yıldız futbolcu hakkındaki görüşlerini paylaştı. Tasarruflu Kişi, konuyla ilgili şunları söyledi:

Başkana ‘Dikkat et bak bir Türk daha gelebilir‘ dedim. ‘Evet, Cengiz Ünder gelebilir’ dedi. ‘80 milyon euro civarında bedeli var‘ denildi başkan ‘oynayacaksa 100 milyon euro da veririz’ dedi.

“1-2 sene daha Roma’da kalması lüzumlu”

Bayram Tutumlu, “Cengiz’i cümbür cemaat istiyor. Benim tavsiyem ona Roma’da 1-2 yıl daha oynaması lazım. Cengiz’in çok kayda değer bir geleceği var. Cengiz veya onu yönetenler erken hücum yaparlarsa yanlış olurdu” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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