Cengiz Ünder’den kötü haber ! Sakatlık…

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Türkiye A Ulusal Futbol Takımı’nın cuma akşamı Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı özel maç öncesinde A Ulusal Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu bir basın toplantısı düzenledi. Lucescu, manâlı açıklamalarda bulunurken Roma’da forma giyen genç yıldızımız Cengiz Ünder’in antrenmanda bir sakatlık geçirdiğini söyledi. Lucescu keza takımda 10 numara yoğunluğu olduğunu ama atak oyuncuların farklı mevkilerde oynayabildiklerini göstermeleri gerektiğini açıklama etti. Lucescu, genç oyuncuları değerlendirirken “Enes, Emre Mor gibi oyuncular kulüp değiştirdiler ama hepsinin bireysel yetenekleri fazla artı. Kulüp değiştirdiler ama yeni kulüplerinde de değişilmez oyuncular arasına girdiler. Kabiliyetli oyuncuların yanına oynuyorlar. Bu da gelişmeleri için kayda değer. Ulusal Takım için de önemli bu. Ne eyvah ama Emre Mor, bu defa bizimle beraber olamıyor. Kulüp doktorunun yolladığı bir rapor var. 38 derece ateşi vardı. Yazık natürel… Cengiz de antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Fakat Okay, Çağlar gibi öteki genç futbolcular var elimizde. Hepsi beraber oynayacaklar ve bu iyi olacak. Onların tümü iyi oyuncu. İnanarak daha iyiye gideceğiz” dedi. Yabancı sayısına yeniden uyarı çeken Luce, “Basit değil tabii. Kasım ayından beri oyuncuları görmedim. 50 maçtan pozitif canlı maç izledim. Tüm oyuncuları canlı izlemeye çalıştım. Tanıdık Olmayan oyuncuların artı sayıda olması duruyor hala. Türk oyuncuları bakmak basit olmuyor. Olsun ama bu şart gençlere Milli Takım çekirdeği olma imkanı tanıyor” ifadelerini kullandı. ‘Herkes 10 numara oynamak istiyor!’ Sistemle ilgili de açıklamalarda yer alan Rumen teknik adam, “Herkes sistemler hakkında konuşuyor. Sistemler önemlidir lakin başlıca kayda değer olan oyunun dinamiğidir. Bizim diğer sorunlarımız var. Becerikli oyunculara baktığınız süre Türkiye’de fazla oyuncu var. Herkes 10 numara oynamak istiyor ama! Hakan, Oğuzhan, Yusuf, Emre cümbür cemaat 10 numara oynamak istiyor. Sahanın diğer bölgelerinde oynayabileceklerini kullanmak gerekiyor. Ara Sıra sahada kargaşa oluyor. Zamanla ne yapmamız gerektiğini onlar da anlayacaktır. Bu takım 4-1-4-1’den 4-2-3-1’e değişken. Enes ile beraber 4-4-2’ye de dönebiliriz. Hakan, sezon başında sahada dolaşıyordu fakat Gattuso’nun gelmesiyle beraber oyun disiplini kazandı. Oyun disiplinini iyi yapmanız lüzumlu. Genç Türk futbolcuların sorunu bu zaten. Cümbür Cemaat 10 numara oynamak istiyor. 18 sene önce de böyleydi. Hala aynı…” diye konuştu. Genç oyuncuların civarda bir yapma ayarlamak istediklerini dile getiren Lucescu, “1988 sonrası doğumlu olan sadece 8 futbolcu var. Genç oyuncuların etrafında deneyimli futbolcuların da olması lazım. 2020 ve 2024’de tümü oynayabilir. Yeni bir gelecek kuruyoruz. 6-8 sene oynayabilecek bir ekip hazırlamak istiyoruz” sözleriyle toplantıya nokta koydu.

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Kaynak: www.haber3.com

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