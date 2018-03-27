Cengiz Ünder’den alkışlanacak hareket! Devre arasında gençlerin sorularını yanıtladı…

Cengiz Ünder alaka odağı oldu.

Önce Altınordu kısa süre sonra Medipol Başakşehir, çok geçmeden Roma. Kariyer çok süratli bir şekilde tırmanmaya başlayan Cengiz Ünder, suskun geçen birkaç ayın arkasından İtalya’da da rüzgar gibi esmeye başlamıştı.

İtalya basının her anını yakından peşine düşüp takip ettiği Cengiz Ünder, ulusal kafile içinde de herkesin üstüne titrediği bir isim.

Teknik direktör Mircea Lucescu, 20 yaşındaki futbolcuya geleceğiyle ilgili tavsiyelerde bulunurken, Mehmet Topal, Gökhan Gönül ve Selçuk İnan gibi isimler ise genç takım arkadaşlarına daha çok çalışması ve özel yaşantısına uyarı etmesi gerektiğini söyledi.

Hem saha içinde keza de saha dışında sergilediği profesyonellikle takdir toplayan Cengiz, 1-0 kazandığımız İrlanda maçının devre arasında da genç meslektaşlarının sorularını yanıtladı.

Devrede Cengiz’in yanına gelen top toplayıcı çocuklar, ulusal yıldıza kariyeriyle ilgili sorular sordu. Sezon başında Roma’ya gitmesine rağmen kısa sürede İtalyanca öğrenen Cengiz, burada yaşadığı tecrübeyi gençlere aktardı.

Ulusal Takım’ın İrlanda ile oynadığı karşılaşmada top toplayıcı olarak devir yapan gençler ise idol olarak gördükleri Cengiz’den futbolla ilgili tavsiyeler aldı.

(Habertürk)