Cengiz Ünder yoksa Roma da yok!

‘nın 30. haftasında‘in takımıile deplasmandaberabere kaldı.

Milli futbolcumuzun yer almadığı maçta gol perdesi, 18. dakikada Erick Pulgar ile açıldı ve Bologna ilk devreyi bu golle önde tamamladı.

İkinci yarıda beraberlik için bastıran Roma, aradığı golü 76’da Edin Dzeko‘nun kafasıyla buldu ve uğraş 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardındaki 3. sıradaki Roma puanını 60 yaparken ligdeki üç maçlık galibiyet serisinin de sonuna geldi.