Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı!

Roma‘da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, takımının yarın Bologna‘yla deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
A Milli Takım‘ın kampında sakatlanan yıldız futbolcu, bugün takımıyla çıktığı idmanda da sıkıntı yaşayınca teknik direktör Eusebio Di Francesco göre maç kadrosuna dahil edilmedi.
Serie A‘nın 30. haftasındaki mücadelede takımını yalnız bırakacak olan Ünder’in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona‘ya karşı oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.
Kulüp doktorları, Cengiz’i Nou Camp‘taki engebeli mücadeleye yetiştirebilmek için adeta seferber olmuş durumda.