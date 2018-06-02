Cengiz Ünder: En büyük hayalimdi

Tunus ile 2-2 berabere kalan A Milli Takımın yıldızı Cengiz Ünder, karşılaşmanın gerisinde direktifler yaptı.

Cenk Tosun’un kırmızı kart görmesine değinen Cengiz Ünder, “Kulüp performansı manâlı ama ulusal takımda gösterdiğimiz performansın daha önemli olduğunu düşünüyorum çünkü Türk milleti için oynuyoruz. Kırmızı kart olmasaydı kazanabilirdik fakat iyi uğraş ettik. Muhalif de iyi mücadele etti.” ifadelerini kullandı.

Sonraki turnuvalara katılmanın önemini vurgulayan Cengiz, “Benim en büyük hayallerimden biri Dünya Kupası’na katılmaktı oysa olmadı. Takımımızda hep genç oyuncular var. Umarım 2020’de tepe göstereceğim, buna inanıyorum. EURO2008’i izlerken tüylerim diken diken oluyordu. Önümüzde daha uzun seneler var. Genç bir ulusal takımız. Umarız Avrupa Şampiyonası’nda ve Dünya Kupası’nda yer alacağız.” şeklinde konuştu.

YUNUS MALLI: “HATASINI BİLİYORDUR”

Yunus Mallı ise maçın arkasından, “Sonuç bizim için kötü değil. Bizim için önemliydi. Bugün de kazanmak istiyordu. Ancak birkaç olumsuzlar oldu. 1 kişi ilave sik olmamıza karşın fazla koştuk ve kompakt halinde sıkı savunma yaptık. Bir maçımız daha kaldı, umarız kazanırız. Bu olaylar kimsenin görmediği şeyler. Futbolcular için iyi yok. Biz takım halinde oynamaya çalıştık. Cenk de hatasını biliyordur, biz önümüze bakacağız.” dedi.