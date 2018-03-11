Cedi Osman iki hafta yok

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers’ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, sol kalçasındaki sakatlık sebebiyle iki hafta forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Cleveland Cavaliers’ın deplasmanda Los Angeles Clippers’a 116-102 kaybettiği karşılaşmanın 3. çeyreğinde sakatlanan milli oyuncu Cedi Osman’ın, yapılan tetkikler neticesinde sol kalçasındaki sakatlık nedeniyle takriben iki hafta parkelerden uzaktan kalacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 22 yaşındaki basketbolcunun tedavi sürecine girdiği kaydedildi.

öte yandan, aynı maçta sakatlanan Cavaliers’ın ABD’li basketbolcusu Rodney Hood’un da çare sürecinde olduğu belirtildi.

Tarih: 11.03.2018 14:23 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur