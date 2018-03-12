Spor Toto 1. Lig’de 27. hafta maçlarının arkasından Çaykur Rizespor liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Çaykur Rizespor deplasmanda Boluspor’u 1-0 mağlup etti ve puanını 52’ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

Haftanın son maçlarında bugün oynanan 3 maçta da deplasman takımları sahadan galibiyetle ayrıldı. Balıkesirspor Baltok deplasmanda Adanaspor’u 1-0, Altınordu dış sahada Eskişehirspor’u 4-2, MKE Ankaragücü de İstanbulspor’u İstanbul’da 2-1 mağlup etti.

Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Boluspor-Çaykur Rizespor: 0-1

Ümraniyespor-Grandmedical Manisaspor: 2-0

Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep: 1-2

Gaziantepspor-Samsunspor: 2-1

Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor: 0-2

Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Adanaspor-Balıkesirspor Baltok: 0-1

Eskişehirspor-Altınordu: 2-4

İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 1-2

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig Takımlar O G B M A Y AV P ——————————– — — — — — — — — 1. ÇAYKUR RİZESPOR 27 15 7 5 54 32 22 52 2. MKE ANKARAGÜCÜ 27 14 7 6 41 27 14 49 3. ÜMRANİYESPOR 27 14 5 8 39 27 12 47 4. ALTINORDU 27 13 6 8 46 37 9 45 5. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 27 12 8 7 44 25 19 44 6. BOLUSPOR 27 13 4 10 40 25 15 43 7. BALIKESİRSPOR BALTOK 27 12 6 9 45 40 5 39 8. İSTANBULSPOR 27 11 6 10 31 31 0 39 9. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 27 10 8 9 35 31 4 38 10. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 27 10 7 10 36 30 6 37 11. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 27 9 10 8 34 32 2 37 12. ADANA DEMİRSPOR 27 9 7 11 37 38 -1 34 13. ADANASPOR 27 9 6 12 30 42 -12 33 14. SAMSUNSPOR 27 7 11 9 25 32 -7 32 15. ESKİŞEHİRSPOR 27 9 7 11 47 45 2 31 16. DENİZLİSPOR 27 8 6 13 31 39 -8 30 17. GRANDMEDİCAL MANİSASPOR 27 7 3 17 27 48 -21 15 18. GAZİANTEPSPOR 27 2 4 21 13 74 -61 7

Not: Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor’un üçer, Grandmedical Manisaspor’un ise 9 puanı silindi.

28. hafta programı

16 Mart Cuma:

18.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor

17 Mart Cumartesi:

13.00 Gaziantepspor-Tetiş Inşa Elazığspor

13.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor

15.30 Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep

15.30 Altınordu-Denizlispor

18 Mart Pazar:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor

13.00 Balıkesir Baltok-İstanbulspor

15.30 Samsunspor-Boluspor

18.00 Ankaragücü-Eskişehirspor

Tarih: 12.03.2018 21:56 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur