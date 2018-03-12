İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’ın tecrübeli futbolcusu Michael Carrick, sezon sonunda futbolu bırakacağını duyurdu.

Carrick, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, futbolu vazgeçme zamanının geldiğini belirterek, “İsteseniz de istemeseniz de vücudunuz bir gün size futbol oynamayı bırakmanız gerektiğini söyler. Kabul etmem gerekir ama ben de bu aşamadayım.” ifadelerini kullandı.

Aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Manchester United’ın teknik ekibinde yer alacağına karşın iddiaları de değerlendiren 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Bu konuda kulüple görüşmelerimiz sürüyor. Az Önce resmi bir şey yok fakat olasılıkla gerçekleşecek.” yorumunu yaptı.

Kalbinde ritim bozukluğu saptama edilen Carrick, bu sezon yalnızca 4 maçta forma giymişti.

West Çiğ United altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu, Tottenham’da da görev yaptıktan sonradan 2006’da Manchester United’a aktarma olmuştu. Manchester United formasıyla 463 maça çıkan Carrick, İngiltere Milli Takımı’nda ise 34 defa devir aldı.

Tarih: 12.03.2018 19:57 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur