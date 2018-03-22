Çalımbay: G.Saray maçı için tek korkumuz…

Ligde bundan sonraki sürecin kritik olduğunun altını çizen Çalımbay, “Ligde lüzum daha aşağı sıralarda gerekse üstteki sıralarda herkesin bir hedefi var. Bu anlamda ulusal aranın arkasında Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma bizim için çok kayda değer. Zorlama maç. Her iki takım için de zor. Bizim tek korkumuz sakatların yetişememesi” dedi.

Çalımbay, “Bizimle birlikte Avrupa’yı hedefleyen takım sayısının pozitif olması rekabeti kızıştırıyor. Bu anlamda kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz. Galatasaray ile başlayan engebeli süreçten başımız tepede olan çıkarak sezon sonunda Avrupa’da edinmek istiyoruz” diye konuştu.

sırası gelmişken bordo-mavili oyuncular, yarın Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacaklar.

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Kaynak: spor.haber7.com

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