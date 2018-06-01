Bursaspor’dan Badji’ye kanca

Ligin son haftalarında kümede kalmayı başaran ekiplerden biri olan ancak yeni sezonda büyük başarılar hedefleyen Bursaspor, transferde gözünü geride bıraktığımız sezonu Anderlecht’ten kiralık olarak Kayserispor’da geçiren Stephane Badji’yi çevirdi.

Bursa’nın yeni hocası Samet Aybaba’nın, takımında görmek istediği 28 yaşındaki Senegalli orta saha için Belçika kulübüyle masaya oturulacağı öğrenildi.

Timsah’ın da tıpkı Kayseri gibi tecrübeli futbolcuyu kiralama istediği belirtildi. Badji, ligde 31 maçta 3 gol ve 3 asistle oynadı.