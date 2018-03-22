Bursaspor’dan 1 günlük anlamlı sözleşme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor’da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri dahilinde down sendromlu 2 taraftar, 1 jurnal sözleşme imzaladıktan daha sonra takımla antrenmana çıktı.

Faaliyet zarfında down sendromlu taraftarlar Turhan Dursun ve Melih Bor, yakınlarıyla Özlüce Tesisleri’ne gelerek ilk olarak kulüp başkanı Ali Ay ile görüştü.

Görüşme sonunda temsili olarak 1 jurnal kontrat imzalayan Dursun ile Bor, sonra akşam antrenmanı için hazırlık yapan teknik heyet ve futbolcularla tanışarak antrenmana çıktı.

Teknik direktör Paul La Guen ve oyuncuların yakın ilgi gösterdiği Dursun ile Bor, antrenman sonunda tesislerden mutlu şekilde ayrıldı.

bu arada, Bursaspor Kulübü, etkinliği devlete ait internet sitesinden “Kulübümüz iki yıldız ismi kadrosuna kattı” başlığı ile duyurdu.

Sitede, “Uzun süren görüşmeler sonucu uzlaşma sağlanan yıldız isimler Turhan Dursun ve Melih Bor, kendilerini +1 günlüğüne yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Başarılı santrfor Turhan Dursun ve genç orta saha oyuncusu Melih Bor, bugün kendilerini Bursasporlu yapan sözleşmeyi başkanımız Ali Ay ile birlikte imzaladı. Özlüce Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninin arkasında ekip arkadaşlarıyla tanışan yeni transferlerimiz, sonradan takımımızla antrenmana çıkarak hünerlerini sergiledi.” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: spor.haber7.com

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