Bursaspor’da Pablo Batalla genç futbolcularla bir araya geldi

Bursaspor’un takım kaptanı Pablo Martin Batalla, yeşil-beyazlıların genç futbolcularıyla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 yaş altı takımının Vakıfköy Tesisleri’nde yapılan antrenmanına kaptan Pablo Martin Batalla da katıldı.

15 yaş altı futbolcularıyla soyunma odasında bir araya gelen Batalla, genç futbolcularla sohbet etti. Altyapı oyuncularının oluşturduğu tünelden alkışlar eşliğinde sahaya çıkan Batalla, antrenmanın ilk 20 dakikasında genç oyuncularla çalıştı.

Altyapılar oyuncularının yoğun ilgi gösterdiği Batalla, antrenman sonunda genç oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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