Bursaspor’da Kubilay Kanatsızkuş şanssızlığı

Bursaspor’da Kubilay Kanatsızkuş şanssız bir dönem geçiriyor. Geçtiğimiz sezon kendi yaş grubunda azami gole katkı maddesi veren isimlerden biri olan 20 yşaındaki oyuncu, bu sezon ise gole katkı veremedi.

Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla ön plana çıkan Bursaspor, birçok oyuncusundan bu sezon dilediği verimi alamazken bunların aralarında genç futbolcu Kubilay Kanatsızkuş da yer alıyor. Yeşil beyazlı ekibin altyapısında yetişmesinin arkasından 2015-16 sezonu ile birlikte A Takım’a yükselen genç forvet, özellikle geçtiğimiz sezon skora verdiği katkı sonrası bu sezon büyük bir düşüş yaşadı. 7’si lig ve 3’ü kupa almak üzere bu sezon toplamda 10 maçta forma giyen Kubilay Kanatsızkuş, demin gole katkı maddesi yapamadı.

İKİNCİ YARIDA FORMA GİYEMEDİ

Ligin 2’nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Bursaspor taraftarı ile arasında gerilim yaşanmasının ardından Teknik Direktör Paul Le Guen’in bir süre dinlendirdiği ve mental açıdan hazırladığı Kubilay Kanatsızkuş, ligde forma giydiği 5 maçta da birincil 11’den uzak kalırken, sadece kupadaki 3 maçta bütün zaman alabildi. Ligin ikinci yarısı ile birlikte sakatlığından ötürü takımdan bambaşka kalan genç oyuncu, demin ikinci devrede forma giyemedi.

CENGİZ’DEN SONRA DIKKAT ÇEKİYORDU

Geçtiğimiz sezon ise 21 yaşaltı oyuncular arasında o dönem Medipol Başakşehir’de forma giyen ve sezonu 9 gol, 8 asist ile tamamlayan Cengiz Ünder’in peşinde laf konusu yaş grubunda skora maksimum katkı veren oyuncu olan Kubilay Kanatsızkuş, geçtiğimiz sezon çıktığı toplam 34 maçta 7 gol ve 2 asist kaydetmişti. Bursaspor’un da en kararlı oyuncularından biri olan genç oyuncu, yaşadığı sakatlığından da peşinde gözlerden uzakta kalırken, 2022’ye dek yeşil beyazlı ekiple sözleşmesi bulunuyor.

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Kaynak: www.sporx.com

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