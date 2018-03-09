Bursaspor çıkışa geçmek istiyor

Kayserispor’u mağlup ederek 9 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Bursaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Osmanlıspor’dan da 3 puan alarak çıkışa aşmak istiyor.

Süper Lig’de son oynadığı Kayserispor maçında aldığı 3 puanla 9 maçlık başarı hasretini sonlandıran Bursaspor, ligin 25. haftasında yarın Osmanlıspor’a davetli olacak. Ligde 17. sırada yer alan rakibini mağlup ederek çıkışa vermek isteyen Timsah, galibiyet serisi de başlatmak istiyor.

Süper Lig’de 12. randevu

İki takım, yarın oynayacakları rastlama ile birlikte Süper Lig’de 12. kez karşısında karşıya gelecek. Daha önce oynanan 11 müsabakada taraflar ikişer başarı alırken, 7 tesadüf ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan karşılaşmayı konut sahibi takım, 3-1’lik skorla kazanmıştı. Bursaspor’un gollerini Stancu, Agu ve Aziz Behich kaydederken, Osmanlıspor’un tek golü ise Souleymane Doukara’dan gelmişti.

Bursaspor’un 4 maçtır deplasman galibiyeti yok

Konut sahibi Bursaspor, ligde çıktığı son 4 deplasman maçından puan çıkartamadı. Trabzonspor, Alanyaspor, Akhisarspor ve Galatasaray müsabakalarında sahadan puansız ayrılan Le Guen’in öğrencileri, bu maçlarda sadece 3-1 mağlup olduğu Alanyaspor maçında gol sevinci yaşayabildi.

Harun Tekin’in durumu maç saati netlik kazanacak

Yeşil-beyazlılarda 6 Mart tarihinde yapılan antrenmanda sağ dizinde zorlanma meydana gelen kaleci Harun Tekin’in Osmanlıspor maçı kafilesinde yer alacağı ancak forma giyip giyemeyeceğinin maç saati netlik kazanacağı bildirildi.

Bursaspor’da ayrıca Emmanuel Badu, Emre Taşdemir ve Sercan Şimşek da sakatlıkları nedeniyle Ankara ekibine karşı forma giyemeyecek.

Düdük Barış Şimşek’te

Yarın Osmanlı Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Uzlaşma Yıldırım yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen.

Tarih: 09.03.2018 13:06 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur