Burak Yılmaz: Trabzonspor’da kalacağım

İNSANLARI SEVINDIRMEK İÇİN DÖNDÜM

Attığı 20 golle Trabzonspor’u sırtlayan Burak Yılmaz, aktarma dedikoduları hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dönemde ismi tekrardan Çin kulüpleri ve Rus ekipleri ile anılan 32 yaşındaki futbolcu, “Sezon başında Trabzonspor’a çok can atarak geri döndüm. İkinci evim dediğim şehirde başarılı olmaya, beni seven insanların yüzlerini güldürmeye geldim. böylece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her fırsatta takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu söylentiler nereden ve neden çıkıyor bilmiyorum. Taraftarımızın aklı böyle bir şeye takılmasın. Trabzonspor’da kalacağım” dedi.

KAÇIP GİTMEK BİZE YAKIŞMAZ

2020 yılına dek sözleşmesi olduğunu andıran Burak, “Acilen her şey istediğimiz gibi gitmiyor olabilir. Camia içerisinde sıkıntılar da olabilir. Ancak bu dönemlerde bizim gibi tecrübeli futbolcuların sorumluluğu daha da artar. Ilk fırsatta bırakıp gitmek bize yakışmaz. Hiçbir vakit böyle bir karakterde olmadım, olmayacağım. Bu durumda ekip için daha çok mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

