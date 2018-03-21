Burak Yılmaz tarihe geçiyor

Bordo-mavili takımda forma giydiği ilk döneminde 2011-12 sezonunda gol krallığı yaşamış ve kulübün 4 gol kralından sonuncusu olan Burak Yılmaz, söz konusu sezonda attığı 32 golle Trabzonspor’da gol krallığı yaşamış bir diğer ad olan Fatih Tekke’nin 2005-06 sezonunda kaydettiği 21 golden daha sonra bir sezonda ligde 20 golün üzerine meydana çıkan isim olmayı başarmıştı. 2011-12 sezonunun arkasında ayrıldığı Trabzonspor’a 2017-18 sezonun başında her tarafta dönen Burak, ligde 26 haftalık bölümde attığı 20 golle yeniden laf konusu süreçte takımda bir sezonda en fazla gol kaydeden oyuncu konumunda yer aldı.

SON 12 SEZONDA BURAK’IN RAKİBİ YINE KENDİSİ

Bordo-mavililerde 2005-06 sezonunda Fatih Tekke 21 gol, 2006-07’de Umut Bulut 15 gol, 2007-08’de Umut Bulut 14 gol, 2008-09’da Gökhan Ünal 15 gol, 2009-10’da Umut Bulut 11 gol, 2010-11’de Burak Yılmaz 19 gol, 2011-12’de Burak Yılmaz 33 gol, 2012-13 sezonunda Olcan Adın ile Halil Altıntop 7’şer gol, 2013-14 sezonunda Paulo Henrique 13 gol, 2014-15 sezonunda Oscar Cardozo 17 gol, 2015-16 sezonunda Oscar Cardozo 8 gol ve 2016-17 sezonunda Hugo Rodallega ile Uğur Demirok 6’şar golle ligde takımın en golcü isimleri olmuştu.

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Kaynak: spor.haber7.com

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