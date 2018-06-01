Burak, Kucka ve Sosa gerçeğini açıkladı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eski Başkan Muharrem Ressam’nın geçtiğimiz salı günü düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarına cevap vererek tepki gösterdi. Ağaoğlu, Sanatkâr’nın açıklamalarını anlamakta zorluk çektiğini belirterek, “Bu toplantıda takriben 2,5 sene içinde yaptıklarının yalnızca ufak bir bölümünü anlattım, 3 sayfa yanıt verdi. Oysaki oradaki konuşmalarım buzdağının görünen yüzüydü. Hemen görünmeyen yüzünü de anlatacağım” diye konuştu. Muharrem Sanatkâr dönemiyle ilgili egemen yoklama firmasının hesapları incelediğini andıran Ağaoğlu, bu çözümleme sonucunda gerekenin yapılacağını belirterek, “Sanatçı seçimden önce borcu 150 milyon Euro’da bırakacağım demişti. Biz geldiğimizde borç 180 milyon Euro’du. Kendisinden sözünü tutmasını bekliyoruz. Aradaki farkı 30 milyon Euro’yu kulübümüze en kısa zamanda göndermeli” dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eski Başkan Muharrem Sanatkâr’nın seçimden önce yaptığı, “Borcu 150 milyon Euro’da bırakacağım” açıklamasına atıfta bulunarak, “Biz geldiğimizde borç 180 milyon Euro’du. Kendisinden sözünü tutmasını bekliyoruz. Aradaki farkı yani 30 milyon Euro’yu kulübümüze en kısa zamanda göndermeli” dedi.

“Bunu kabul etmemiz mümkün değildi”

Ağaoğlu, Sanatkâr’nın kulüpten ayrılırken bazı oyuncuların satmak yetkisinin kendisine verilmesini, bir değişiklik menajerlik yetki talebi şartına tabi taahhütte bulunduğunu açıklama ederek, şunları söyledi:

“Hemen Muharrem Artist’nın giderken bıraktığı iki taahhüt var. İlki 7, ikincisi 3 oyuncuyla ilgili. Bu oyuncuların satış yetkisinin kendisine verilmesini yani bir çeşitlilik menajerlik yetki talebi şartına alt taahhüt bırakmış. Futbol dünyasında yok meslek dünyasında da eşi yarı olmayan, anlamsız içeriklere sahip, birbiriyle çelişen (zira bahse konu oyuncuları satamazsa herhangi bir vaat değil) yalnızca kendisine kamuoyu önünde konuşacak malzeme üretmeyi amaçlayan, bize göre iyi niyetle düzenlenmemiş bir doküman. Bunu da aralıksız gündeme getirerek kendine kadar bir şeyler söylüyor. Buna karşın ne çağrıda bulunmak istediğini kavramak için bir takım cevabı yazılar yazdık. Fakat gerek bu yazışmalar ve gerekse de şifahi konuşmalarda anladık fakat fiilen ‘Borcu 150 milyon Euro’da bırakacağım’ açıklamasının arkasına zemin hazırlamaya karşın girişimler yapıyor. Düşünebiliyor musunuz, biz bahse konu oyuncuların menajerlik yetkisini Muharrem Usta’ya vereceğiz o da bu oyuncularımızı satıp biraz ile kendi alacağını alacak yerinde göreceği bir kısmını da kulübe gönderecek. Sonra da ‘Ben borcu düşürdüm’ diyecek. Bunu kabul etmemiz mümkün değildi.”

“Muharrem Bey’in kendi şirketiyle forma göğüs sponsorluğu anlaşması var”

Muharrem Artist’nın giderayak Trabzonspor’un 2019-2020 sezonundan başlayacak şekilde gelecek 5 sezonu kapsayan forma sponsorluk anlaşması yaptığını gösteren Ağaoğlu, “

“Borcu 150 milyon Euro’da bırakacağım’ sözünün arkasını doldurmaya yönelik hamlelerden biri de Muharrem Bey’in kendi şirketiyle yaptığı forma göğüs sponsorluğu anlaşması. Bir tarafta Trabzonspor Kulübü başkanı olarak kendisi öteki tarafta sahibi olduğu şirket. Ne diyor o anlaşmada? Para vermeyecekmiş, bunun yerine kulüpteki 4 liradan dolara çevirdiği alacaklarından düşülecekmiş. Acilen sizin bizim önümüzü kapatmaya, kulübün kaynak yapma imkanlarını ortadan kaldırmaya ne hakkınız var? Kulübün forma göğüs sponsorluğu gibi önemli bir kazanç kalemini nasıl 5 sene kendinize bağlayabilirsiniz. Diyecek ancak ‘bu teklifi kabul etselerdi şu değin kazanç yapacaktım ve borç bilmem ne kadar azalacaktı.’ Hedef kulübe katkı maddesi temin etmek ise beklesin bahsettiğiniz alacağınız içeride. Nedir bu aceleniz? Keza bu sözleşmeye dair idare heyeti kararı niye aldırmadınız? Her şeyi geçtim verdiği sözlere göre içeride alacağı yok, aksine kulübe borcu var.”

“Sözde bir panik havası ve bir şeylerin üstüne örtme çabası”

Kartal’daki arazinin durumu hakkında da konuşan Ağaoğlu, “Taahhütleri ve sözleşmeleri kulüpten gittiği gün, 10 Nisan’da bize bırakmış. Güya bunları bir panik havasıyla ve bir şeylerin üzerini örtmek için yapmış. Kartal’daki 14 dönümlük arazinin 2,5 dönümlük bölümünün bir mazot şirketine satıldı. Bu satışın genel kuruldan izin alınmadan üretilmiş ve illegal olmuş. Muharrem Usta, 23 Aralık 2017’deki parasal genel kurulda bu olayı nasıl anlattı? Söz konusu mazot şirketi kapımıza geldi, bizi haciz edecekti. O davalara da baktık. O Kadar acil bir durum da yoktu. Siz akaryakıt şirketine şunu diyebilirdiniz. ‘Tamamlanmış, biz işletme ruhsatını çıkartalım. Kaç yıl işletemedin burayı 4 yıl. Ruhsatı aldıktan daha sonra yapacağımız sözleşmeye 4 yıl daha ekleyelim ve yolumuza devam edelim.’ Bu yapılmak yerine Kartal’daki arazimizin bütün ortasından 2.500 metrekarelik alanı bu akaryakıt şirketine satıyorsun. Dolasıyla ne oldu orada? iyice ileride bizim ya da başka bir yönetimin oluşturacağı proje çöp edildi. Arazinin bütün ortasını yani kalbi satılarak önemsiz ışık halkası getirildi. Yetmedi. Bu satıştan daha sonra ‘borcu azalttım’ dedi. Nasıl yani? İyi o zaman biz de gidip kulübün varlıklarını satarak borcu azalttık diyelim. Böyle saçmalık olur mu?” ifadelerini kullandı.

“Burak, Kucka ve Sosa’nın maliyeti bize 350 milyon TL”

Ağaoğlu, Burak Yılmaz, Sosa ve Kucka’nın kendi oyuncuları olduğunu belirterek, “Onlara tabiki sözümüz yok. Ama o kadar anlaşmalar üretilmiş fakat bize toplam maliyetleri 350 milyon TL. Bu tam bir us tutulması. Allah’tan teklif edilip alınamayanlar var. Alsaydık tam batağa gidebilirdik. Bunlardan Giuliano için Zenit Kulübü’ne 10 milyon Euro, Medel için de kulübüne 5 milyon Euro teklif etmişiz” açıklamasını yaptı.

“Transfer yasağının kasıtlı aldırıldığı şüphesi bizde oluştu”

Trabzonspor’a verilen transfer yasağını da incelediklerini, Muharrem Sanatkâr’nın kendi avukatlık ofisi ilk kez elde etmek üzere, kulübün ilgili tüm birimleri kadar gerek yazılmış ve gerekse de sözlü defalarca uyarıldığını saptama ettiklerini ifade eden Başkan Ağaoğlu, “Yasak geliyorum demiş. Bero’nun kulübü uyarmış. FIFA uyarmış. Yetmemiş, beklemiş. Fakat her şeyden haberi olan Muharrem Bey, parayı ödememiş. Burada yasağın kasıtlı bir şekilde aldırıldığı şüphesi bizde oluştu. Kulübü yönetilemez ülkü getirip kimsenin talip olmaması mı amaçlandı?” biçiminde konuştu.

“Denetimden sonradan zorunlu bütün hukuki işlemleri takip edeceğiz”

Muharrem Ressam’nın kongre kararı aldığında giderayak bazı icraatlara imza attığını söyleyen Ahmet Ağaoğlu, “Alacakları Euro üzerinden tahsil ettikten sonradan kulübe borç vermeye devam ettiği birikmiş alacaklarını bu kez giderayak dolara çevirdi. Alacaklarını Euro’dan tahsil işlemiyle ilgili de herhangi bir idare heyeti kararı yine yok. Haliyle bu operasyon de usulsüz! Peki kulübümüzün zararı ne değin? Takriben 5 milyon lira. Kendisi işine geldiğinde dolar, işine geldiğinde Euro işine geldiğinde diğer ülke para birimlerine dönüştürerek işlemlerini yürütmüş. Anlattığım şeylerin tamamı belgelere dayanan. Bu belgeler ışığında ortaya meydana çıkan netice şu bize göre, güzide kulübümüzü içinden çıkılamaz, yönetilemez hale getirmiştir. Illaki finalde buraya kimsenin talip olmamasını sağlayacaktı, kendine fakir edecekti. Diğer ne olabilir, inanın aklımıza gelmiyor? Fakat Trabzonspor camiasını tanımadığı ortaya çıkıyor ama biz idare olarak buna müsaade etmedik. Bu engebeli göreve talip olduk. Kulübümüzün sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Yan oysa biz bu iş ve işlemleri bağımsız kontrol firmasına da inceletiyoruz. Bu analiz bittikten sonra şeffaf bir şekilde kamuoyuyla da paylaşacağız. Gerekli tüm yasal boyutunu da ardına kadar peşine düşüp takip edeceğiz” diye konuştu.

“Zararları Muharrem Usta’dan istek edeceğiz”

“Biz keza Muharrem Usta’dan sorumsuzca ve anlamsız bir şekilde yaptığı ve yapmadığı fesihlerden doğan zararı talep edeceğiz” diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Özer Hurmacı ve Erkan Zengin alacaklarını bırakıp gideceğine dair fesih sözleşmesi imzalamışlardı. Fakat nedense Muharrem Bey fesih protokollerini imzalamadı. Özer ve Erkan’dan zararımız 11 milyon lira. Hem anlamsız bir şekilde Aykut Demir ve Ersun Yanal’ın sözleşmelerini hiçbir anlaşmaya yaklaşmayarak fesih etti. Mehmet Ekici’ye bir kulüpten 3 milyon Euro önerge vardı lakin hem satılmadı ayrıca de altyapıya gönderildi. Aynı şekilde Volkan Şen’de. Tüm bunlardan kulübün zararı 45 milyon lira. Bu parayı Muharrem Bey bize ödemeli “ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu belgeli cevap

Trabzonspor eski başkanı Muharrem Artist’nın açıklamalarına Başkan Ahmet Ağaoğlu, belgelerle cevap verdi.