Burak Gören: Türk Telekom ait olduğu yere ulaştı

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde 2017-2018 sezonunun 30. haftasında Selçuklu Belediyespor’u 90-80 yenerek sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Türk Telekom’un başantrenörü Burak Görebilen, “Bu hedefe gelmek için elimizden gelen bütün çabayı gösterdik. Türk Telekom ait olduğu yere ulaştı.” dedi.

Gören, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Selçuklu Belediyespor’u gösterdiği mücadeleden nedeniyle tebrik etti.

Bir üst lige çıkmayı garantilediklerini ve şampiyon olduklarını açıklayan Gören, şunları kaydetti:

“Türk Telekom, Türk sporuna çok büyük hizmetleri olmuş, Ankara basketboluna lokomotif olmuş bir takım. Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsilcilik etmiş, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası kazanmış çok derin mazisi olan koskocoman bir kulüp. İki yıl önce yaşadığı şansızlıklarla bir daha alçak lige düştü. Biz göreve başladığımızda Ankara’nın 1. Lig’de bir takımın bulunmaması hepimizi rahatsız eden bir durumdu. Bu hedefe ulaşmak için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Türk Telekom ait olduğu yere ulaştı. Bu bizim için ara bir hedeftir. Bundan daha sonra Türk Telekom tepede kaldığı yerden devam edecektir. Türk Telekom, büyük başarıların peşinden koşan, Ankara basketbolunu en üst seviyede Avrupa’da temsilci hüviyetine en kısa zamanda ulaşacaktır. Camiamıza şanslı olsun.”

Görebilen, şimdiye dek gösterdikleri üstün gayretlerinden ötürü teknik ekibine ve oyunculara teşekkür etti.

Tarih: 01.04.2018 20:44